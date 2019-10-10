حملة غير مبررة تشن على نادين نجيم... وهكذا ردت! (صورة)

ونشرت نجيم عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "انستغرام" منشور كتبت فيه: "أثق بنفسي وأسلوبي واخلاقي ولا يهمني إذا ظهر ظلي للناس مائلاً، فالكل يرى الناس بعين طبعه".

وكانت نجيم قد تعرضت لحملة من الانتقادات على "نمطية" ادوارها وعدم التجديد بسبب ضعفها في التمثيل وعدم قدرتها على اداء الادوار المركبة، لافتين الى ان شكلها هو الممر الاول لتمثيلها وليس موهبتها.

ويأتي هذا التنمر في وقت تحضيرها لمسلسل جديد، سيكون مع النجم قصي خولي للعام الثاني على التوالي، وسيروي حكاية عصابات وسيكون في عمل بوليسي مشوق.