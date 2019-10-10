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ردّت الممثلة نادين نسيب نجيم بطريقتها الخاصة على كل المتنمرين والحملة غير المبررة التي يشنها البعض عليها، بعد انفصالها عن زوجها ونجاحها في مسلسل "خمسة ونص" في شهر رمضان الماضي. واكدت على عدم الاستسلام والمضي بقوة الى المزيد من التقدم والنجاح.
ونشرت نجيم عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "انستغرام" منشور كتبت فيه: "أثق بنفسي وأسلوبي واخلاقي ولا يهمني إذا ظهر ظلي للناس مائلاً، فالكل يرى الناس بعين طبعه".
ويأتي هذا التنمر في وقت تحضيرها لمسلسل جديد، سيكون مع النجم قصي خولي للعام الثاني على التوالي، وسيروي حكاية عصابات وسيكون في عمل بوليسي مشوق.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة غير مبررة تشن على نادين نجيم... وهكذا ردت! (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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