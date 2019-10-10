ميريام فارس تودع شعرها بلوك جديد... شاهدوا كيف بدت

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو صغير على حسابها الخاص على انستغرام، اذ بدت بلوك جديد. وتظهر فارس معتمدة تسريحة جديدة، اذ تخلت عن شعرها الطويل وباتت خصلاتها الكيرلي قصيرة كما يبدو في الفيديو. ونال هذا الفيديو أكثر من 280 ألف اعجاب حيث انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها حول اطلالتها المميزة. وتساءل البعض: "كيف تحافظين على الكيرلي في شعرك؟".

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