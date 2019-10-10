120 لاعبا يقصون شريط البطولة العربية للمواي تاي بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الخميس فعاليات البطولة العربية للمواي تاي، التي تقام بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ولمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة، تحت إشراف الاتحاد العربي للمواي تاي.

وأكد النيادي عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، أن دولة الإمارات تسعد باستضافة الأشقاء في بلدهم الثاني ترجمة لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة.



وأشار النيادي إلى أنه تم استكمال كل الاستعدادات لإنجاح البطولة التي تسهم في الإعداد لبطولة أمم آسيا للمواي تاي لعام 2019، المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في الصالة ذاتها، بمشاركة أكثر من 40 دولة آسيوية، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ومع مبادرة عام التسامح.

وقال عبدالكريم الهلالي، نائب رئيس الاتحاد العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الاتحاد خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للبطولة (الأربعاء) في قاعة فندق هيلتون كابيتال جراند في أبوظبي، إن الاتحاد رغم حداثة إشهاره في مايو/أيار 2017 فإنه استطاع أن يعتلي رئاسة الاتحاد العربي، بجانب احتضان أبوظبي مقر الاتحاد.

واستعرض الهلالي الجدول الزمني للبطولة باكتمال وصول المنتخبات العربية المشاركة، والذي بدأ منذ الثلاثاء، قبل أن تقام الأربعاء إجراءات الفحص الطبي والميزان بفندق الإقامة، ويتم عقد اجتماع اللجنة المنظمة واللجنة الفنية، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة للاطلاع على الترتيبات النهائية التي تمت، وإجراء قرعة البطولة وفقا للكشوفات التي قدمتها الفرق وتم اعتمادها وفقا للأوراق الثبوتية.

ويتضمن برنامج الخميس بدء الفحص الطبي والميزان للمشاركين وفقا لجدول المنافسات، التي تشهد افتتاح الدورة التدريبية للحكام، بعدها ينتقل الحكام لصالة البطولة استعدادا لانطلاقة المنافسات، ثم يلي ذلك انطلاق المنافسات الرسمية في جولتها التمهيدية الأولى.

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بينما تستأنف فعاليات اليوم الثاني صباح الجمعة ببدء إجراءات الفحص الطبي والميزان بفندق الإقامة، ثم ورشة حكام البطولة، لتبدأ مباريات الجولة الثانية.

وسيكون يوم السبت ثالث منافسات البطولة التي تختتم الأحد المقبل، بنفس الإجراءات التنظيمية، لتبدأ المباريات النهائية التي يعقبها تتويج الفائزين والختام إيذانا بمغادرة المنتخبات الشقيقة.





وقال طارق المهيري، أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي مدير البطولة، إن كل اللجان العاملة في البطولة قد أنهت الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية والتنظيمية، المتعلقة بإنجاح البطولة، التي حرص الاتحاد على توفيرها بما يسهم في تحقيق النجاح المنشود استثمارا لاهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة، ودعم واهتمام اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي والجهات المساهمة.

وأكد المهيري أن اللجنة المنظمة للبطولة ظلت في حالة استعداد قصوى، لاستقبال الوفود العربية الشقيقة المشاركة حسب الجدول الزمني لوصولها، بهدف توفير أكبر قدر من الراحة وحسن الضيافة، مؤكدا أن تلك البطولة ستكون فرصة مهمة لمنتخب الإمارات للمواي تاي لمزيد من الإعداد قبل استضافة بطولة أمم آسيا للمواي تاي لعام 2019، حيث تكون الفائدة فنية وتنظيمية للجان العاملة في البطولة المقبلة.



من جهته، أكد الأحسن الهلالي، المدير الفني للبطولة، أن البطولة العربية للمواي تاي التي تحتضنها أبوظبي تأتي ضمن اهتمام الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي بتوطيد روابط الأخوة بين الاتحادات الشقيقة بما يسهم في رفع المستوى الفني بين الرياضيين العرب خلال المنافسات التي تسهم بدورها في رفع مستواهم الفني خلال مشاركاتهم الإقليمية والدولية المقبلة.