انفجار قرب مطار لينتس في النمسا وإصابة اثنين بجروح خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر انفجار، بالقرب من مطار لينز في النمسا، الخميس، إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة، وفقًا ما ذكرت قناة N-tv الألمانية.
وذكرت القناة أن الانفجار الذي لم يعرف أسبابه بعد، أسفر كذلك عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.
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