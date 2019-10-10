انفجار قرب مطار لينتس في النمسا وإصابة اثنين بجروح خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر انفجار، بالقرب من مطار لينز في النمسا، الخميس، إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة، وفقًا ما ذكرت قناة N-tv الألمانية.

وذكرت القناة أن الانفجار الذي لم يعرف أسبابه بعد، أسفر كذلك عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.