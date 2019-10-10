"الحرب القذرة على سوريا".. صحف العالم تندد بالعدوان التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد.



وشنّت القوات التركية عدوانا اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات، وأسفر القصف المستمر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 غيرهم، وفق آخر حصيلة.

وتوحدت صحف العالم ضد العدوان التركي في عناوين أغلفتها الصادرة لليوم الخميس، ومنها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، التي كتبت في عنوان على صفحتها الأولى "مانشيت" يقول: "الأتراك يهاجمون الأكراد بعد تخلي ترامب عنهم".

وألحقت الصحيفة المانشيت بنص تكميلي يكشف عن نزوح المدنيين هروبا من القصف التركي المستمر ضد حلفاء الأمريكان في سوريا.

أما صحيفة "فايننشال تايمز"؛ فقد وضعت صورة على غلافها الرئيسي للقوات التركية البرية أثناء تقدمها تجاه الإقليم الكردي، وعنونت الصورة بمانشيت "تحت الضرب.. تركيا تبدأ العدوان على سوريا".

ومن الولايات المتحدة، نشرت صحيفة "زا دالاس مورنينج نيوز" صورة للمدنيين الأكراد الهاربين من العدوان التركي، ووضعت عنوانا رئيسيا على الغلاف يقول "تركيا تبدأ العدوان".

وصحيفة "واشنطن بوست" اختارت أيضا صورة للمدنيين الهاربين من القصف التركي، وكتبت عنوانا يقول "تركيا تبدأ العدوان ضد حلفاء أمريكا في سوريا".

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أما صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية فقد كتبت عنوانا يقول "تركيا تهاجم الأكراد الموالين للولايات المتحدة بسوريا"، وألحقت العنوان بصورة للمدنيين النازحين.

وكذلك صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت صورة لعملية انتشار الجنود الأتراك، وكتبت معها "تركيا تهاجم حلفاء الولايات المتحدة في سوريا".

ومن فرنسا، نشرت صحيفة "لو فيجارو" على غلاف عددها الجديد صورة لدبابة تركية، ومعها عنوان يقول "أردوغان يشن عدوانا ضد الأكراد في سوريا".

وهاجمت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية العدوان التركي بشدة، بكتابتها عنوانا في الصفحة الأولى يقول: "بدء حرب أردوغان القذرة ضد الأكراد".

وصحيفة "لـ هيومنتي" الفرنسية كتبت عنوانا يقول "تسليم الأكراد لجنون أردوغان"، وألحقت العنوان بصورة توضح القصف التركي على مناطق الأكراد بسوريا.

ومن إيطاليا، نشرت صحيفة "مسياجيرو" عنوانا على صفحتها الأولى يقول: "القوات التركية في سوريا.. غارات جوية على الأكراد".