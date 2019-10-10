فيديوجراف.. المباراة 72 تضع الزمالك في مستويين بقرعة أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت المباراة رقم 72 في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بين الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي قرعة بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجاري.
وتقام القرعة يوم الأربعاء بأحد فنادق مصر وتشارك فيها عدة أندية بارزة في الكرة الأفريقية.
وشهدت تلك المباراة التي كان مقررا موعدها يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي جدلا كبيرا وأزمة أدت لعدم إقامتها بعدما رفض الفريق السنغالي خوضها.
واعترض جينيراسيون على نقل اللقاء من بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية بجانب تأجيله 24 ساعة، وقرر حكم المباراة المالي احتساب الزمالك فائزا لعدم حضور المنافس وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن بعدها تعليق النتيجة لحين الفصل فيها.
ثم قرر الزمالك بعد ذلك إعادة اللقاء يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالقاهرة على أن يحدد الزمالك الملعب قبل يوم 12 أكتوبر.
وتم وضع الزمالك وجينراسيون ضمن قرعة دوري الأبطال بالتصنيف الثاني رغم ذلك القرار، وسيلعب الفريق الفائز في دور المجموعات لدوري الأبطال والخاسر في دور الـ32 الإضافي للكونفدرالية.
والمتأهل من الزمالك وجينيراسيون قد يصطدم بأندية كبرى مثل الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي.
ويستعرض الفيديوجراف التالي تأثير لقاء الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي المؤجل قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.
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