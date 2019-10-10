خشية الحرج.. الزمالك يتراجع عن طلب تأجيل القمة أمام الأهلي

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن فكرة طلب تأجيل مباراة قمة الدوري المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي، والمقرر لها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الجولة الرابعة من المسابقة، خشية رفض الطلب من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صرح (الثلاثاء) بأنه سيطلب تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي بسبب المباراة الأفريقية بين الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تم تحديد 24 أكتوبر موعدا جديدا لها.

Advertisements

وعلمت مصادر "العين الرياضية" أن إدارة الزمالك تراجعت عن طلب تأجيل القمة بعد دراسة الوضع جيدا، حيث رأت وجود فترة كافية بين المباراتين، وهو ما سيجعل اتحاد الكرة يرفض فكرة تأجيل المباراة، مما قد يسبب بعض الحرج للنادي أمام جماهيره.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في اجتماعها (الثلاثاء) إعادة مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون محددة موعدا جديدا لها، بعدما كان مقررا إقامتها يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول الماضي باستاد بتروسبورت بالقاهرة، قبل أن يتم تأجيلها 24 ساعة ونقلها لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ليرفض الفريق السنغالي خوض اللقاء.

ولم يتوجه جينيراسيون لملعب المباراة ليقرر حكم اللقاء اعتبار الزمالك فائزا لعدم حضور المنافس، إلا أن الكاف أصدر قرارا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري المصري بـ7 نقاط، بفارق الأهداف خلف بيراميدز والمقاولون العرب، فيما يتربع الأهلي على القمة بـ9 نقاط بعدما فاز بكل مبارياته في الجولات الثلاث الماضية من المسابقة.