إصابة وزير الأمن الإندونيسي في هجوم إرهابي بسكين

أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، الخميس، بجروح في عملية طعن نفذها إرهابي تابع لتنظيم داعش في منطقة بانتن غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو إن "شخصا اقترب من الوزير وهاجمه. وأصيب هو وقائد الشرطة المحلية بجروح".

وأشار إلى أنه "تم توقيف رجل وامرأة، على خلفية الهجوم".

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى.

Advertisements

وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى.

وتعرضت إندونيسيا خلال السنوات الماضية لعدة هجمات إرهابية تبناها تنظيم داعش أو جماعات وأفراد تابعون له.

وكانت محكمة في إندونيسيا حظرت جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي تطلق على نفسها اسم "أنصار الدولة"، وذلك "لممارستها الإرهاب".

وأصدر القاضي عريس باونو لانجيج الحكم في محكمة بالعاصمة جاكرتا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجماعة "أنصار الدولة" تجمع عناصر من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي ولديها آلاف الأتباع في إندونيسيا.

وصدر حكم على زعيمها أمان عبدالرحمن بالإعدام، الشهر الماضي، لتدبيره من محبسه سلسلة هجمات دامية نفذها إرهابيون.