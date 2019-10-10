قائد عسكري: الجيش التركي دخل الأراضي السورية عند تل أبيض

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

أكد أحد قادة ما يسمى بـ”الجيش الوطني” التابع للجيش السوري الحر أن القوات التركية دخلت الأراضي السورية شرق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي اليوم الخميس.

وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن “القوات التركية دخلت صباح اليوم الخميس من نقطة الجلاب شرق مدينة تل أبيض

وتوجهت إلى قرية بئر عاشق بعد تدمير النقطة التابعة للوحدات الكردية، وتقدمت باتجاه قرية الحاوي، وتواصل تقدمها باتجاه قرية شريعان (10 كلم جنوب مدينة تل أبيض)”.

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وأكد القائد العسكري أن المجموعات التركية التي دخلت الأراضي السورية،والتي يقدر عددها بحوالي 150 عنصرا من القوات الخاصة التركية، تقدمت باتجاه ريف تل أبيض الجنوبي الشرقي دون أي مقاومة من قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي أخلت جميع نقاطها على الحدود السورية التركية.

كما تقدمت مجموعات أخرى باتجاه حي المنبطح وقرية اليابسة غرب مدينة تل أبيض.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن هناك أنباء عن “توغل بري للعدوان التركي في قرى اليابسة والمنبطح والحاوية وبير عاشق التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي”.

وكانت تركيا أعلنت أمس إطلاق عملية عسكرية في شمال سورية أسمتها “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سورية لتطهيرها من المسلحين الأكراد ومن تنظيم داعش والتمهيد لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.