الان تتابع طعن وزير الأمن الإندونيسي في عملية نفذها متطرف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365: أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو الخميس بجروح في عملية طعن نفذها “متطرف بايع تنظيم الدولة الإسلامية” في منطقة بانتن كما أعلن المتحدث باسم الشرطة. وقال ديدي براسيتيو “اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح” مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طعن وزير الأمن الإندونيسي في عملية نفذها متطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.