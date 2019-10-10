الان تتابع شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365: اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن شرطة الاحتلال هددت عددًا من الشبان المتواجدين في المكان بالاعتقال، ومنعتهم من تصوير ما جرى، بعد التدقيق في هواتفهم الخلوية.

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