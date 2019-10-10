مقتل 5 جنود أتراك وتدمير 4 دبابات خلال مواجهات مع "قسد" شمال سوريا

الخميس 10 أكتوبر 2019

عملية تركيا العسكرية

متابعات_الخليج 365

قتل 5 من عناصر الجيش التركي خلال اشتباكات ببلدة محجة شرقي مدينة رأس العين مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما دمرت "قسد" 4 دبابات في تل أبيض.



وطبقا لوكالة أنباء "هاوار" الكردية، أسفرت الاشتباكات التي تدور في محجة عن مقتل 5 من عناصر الجيش التركي، ووقعت جثثهم بيد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر مراسل الوكالة أن الجيش التركي مستمر في قصف مدينة وقرى تل أبيض، بينما ترد قوات سوريا الديمقراطية وبمساعدة المدنيين على مصادر القصف.

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من ناحية أخرى، أكدت الوكالة أيضا أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت 4 دبابات للجيش التركي ودمرتها، بينما كانت تقصف المدنيين في تل أبيض.

ولفتت إلى أن جيش العدوان التركي أزال الكتل الخراسانية من 3 مناطق حدودية مقابل مدينة تل أبيض تمهيداً لتوغل بري.

وأوضحت أن تركيا زجت بمجموعة من المرتزقة الذين نقلتهم من إدلب والمناطق السورية الأخرى التي احتلتها وبينهم عناصر من "جبهة النصرة" الإرهابية، في إطار هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد.