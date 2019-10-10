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"خالد بن سلمان" يلتقي بومبيو وإسبر في واشنطن

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الخميس 10 أكتوبر 2019

خالد بن سلمان

متابعات_الخليج 365

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، أنه التقى بوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو ومارك إسبر.

 

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وقال الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، حيث تم تأكيد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

 

وفي تغريدة أخرى، قال: "التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب، والحفاظ على السلام، والاستقرار".

 

جدير بالذكر أن هذه هي ثاني زيارة يقوم بها الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة في أقل من شهرين.

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