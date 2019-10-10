صورة من الفيديو

متابعات_الخليج 365

وقال الناطق باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براشيو إن الحادث وقع، وأبلغ وسائل الإعلام أن الجاني قد تم اعتقاله.

ولفت إلى أن أحد الضباط أصيب خلال الهجوم؛ فيما قالت وسائل الاعلام إن الوزير نقل إلى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير الأمن الإندونيسي بجروح في عملية طعن.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.