خبير مصري: تحركات تركيا في الأراضي السورية يعد انتهاكا واضحا وصريحا لكل القوانين

الخميس 10 أكتوبر 2019

قوات تركيا

أنقرة - الخليج 365

اعتبر خبراء، أن الترتيبات العسكرية التركية الأخيرة تكشف بجلاء الهوس في إقامة الإمبراطورية التركية بمنطقة الشرق الأوسط.



وأكدوا أن تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان مجددا بشن ً عملية عسكرية شاملة جوا ً وبرا بعدد من مناطق الشمال السوري لضمها إلى تركيا، يعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية،

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وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ً القاهرة إن تحركات تركيا في الأراضي السورية، يعد انتهاكا ً واضحا ً وصريحا لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته لوقف أي عدوان عسكري تركي، أو القيام بأي عمليات عسكرية في ً شمال سورية أيا ً كانت الأهداف.

معتبرا في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" تابعها "الخليج 365" أن أردوغان، تمادى في العمل على تحقيق أحلامه التوسعية الاستعمارية بإقامة الإمبراطورية العثمانية، ومحاولات استبدال الأكراد بمجموعات من النازحين وبعض الفصائل الموالية لتركيا ً كتبرير لتدخلها في المناطق الكردية السورية، وأيضا دعمه لعدد من العناصر الإرهابية للسيطرة على المنطقة، ً في محاوله منه لضمها إلى الأراضي التركية مستقبلا. ً

ولفت إلى أن تلك العملية الوشيكة التي يستعد لها أردوغان تأتي محاولة للالتفاف حول العديد من الضغوط الداخلية التي يتعرض لها الرئيس التركي وحزبه في الوقت الحالي من أزمات سياسية واقتصادية.