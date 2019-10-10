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الخميس 10 أكتوبر 2019
شركة دايهاتسو تشارك في معرض طوكيو
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة دايهاتسو اليابانية المصنعة للسيارات مشاركتها في الدورة المرتقبة من معرض طوكيو الدولي للسيارات، بطرحها عددا من الموديلات المستقبلية الفريدة.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي نشرتها شركة دايهاتسو للموديلات التي ستطرحها للعرض بفعاليات المعرض اليابانية التي بلغ عددها 4 موديلات.
وقال الموقع الأمريكي: "إن الموديل الأول من دايهاتسو سيكون باسم The WakuWaku، وهو يندرج ضمن فئات الكروس أوفر، وسيكون الموديل الثاني الذي تشارك به دايهاتسو عبارة عن شاحنة بتصميم مستقبلي باسم TsumuTsumu".
والموديل الثالث سيكون باسم WaiWai، ويتوقع له أن يكون المنافس الأول لطراز Honda E الكهربائي الجديد.
في حين أن الموديل الرابع الذي ستشارك به دايهاتسو بالمعرض سيكون باسم IcoIco، وهو موديل يندرج ضمن فئة السيارات الـVan الصغير.
وعلى الرغم من عدم كشف دايهاتسو أي مواصفات تتعلق بقدرات الموديلات الثلاث فإنها جميعا ستعمل بالطاقة الكهربائية.
وتنطلق فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات في دورته رقم 46 لعام 2019، بداية من يوم 24 أكتوبر الجاري حتى يوم 4 نوفمبر المقبل.
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