عاجل.. انطلاق اجتماع رؤساء أركان الخليج في العاصمة العمانية مسقط

الخميس 10 أكتوبر 2019

مسقط

متابعات_الخليج 365

انطلق قبل قليل اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.



وكان رؤساء أركان دول الخليج، عقدوا في تشرين الأول 03، 2019، اجتماعا موسعا لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأكد رؤساء أركان الخليج إدانتهم للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قبل إيران والمليشيا الموالية لها.

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وأضاف أن القوات المسلّحة جاهزة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.

وأدنوا انتهاك أجواء بعض دول الخليج لتنفيذ الاعتداء على السعودية.

وكانت مصادر أكدت أن الطائرات التي هاجمت منشآت لأرامكو في بقيق وخريص مرت عبر أجواء دولة الكويت.

وأكدوا أن الهجمات على المنشآت النفطية تهديد مباشر لأمن دول الخليج.