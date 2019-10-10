شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الأمن الإندونيسي بهجوم بسكين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (جاكرتا)

ذكرت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم نقل وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو إلى المستشفى، وذلك في أعقاب هجوم بسكين أثناء زيارته اليوم (الخميس) لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة.

ووفقا لوكالة «رويترز»، أكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة.

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وكشفت وكالة «فرانس برس» أن عملية الطعن نفذها «متطرف بايع تنظيم داعش» في منطقة بانتن كما أعلن المتحدث باسم الشرطة، إذ قال براسيتيو «اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح» مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية عناصر أمن يعتقلون الشخصين أمام جامعة محلية بعد الهجوم على ويرانتو (72 عاما).

وأعلن المتحدث باسم مستشفى بركاه أن ويرانتو أصيب «بطعنتين عميقتين» لكنه لم يفقد الوعي وحالته مستقرة، مؤكدا أنه قد ينقل إلى العاصمة جاكرتا وقد يحتاج إلى جراحة.