ايران تؤكد ان الامن مستتب لعبور زوار الاربعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

شدد قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري بان الامن التام مستتب لعبور الزوار الى العراق للمشاركة في اربعينية الامام الحسين (ع).

طبقا لذلك في تصريح ادلى به العميد اشتري خلال زيارته التفقدية الى معبر مهران في محافظة ايلام غرب ايران حيث تعرف عن كثب على عملية عبور الزوار من هذا المعبر من اجل المشاركة في مراسم الاربعينية وزيارة العتبات المقدسة في العراق، وبين قائد الامن الداخلي الايراني، ان الامن الكامل مستتب في الحدود وليس هنالك اي داع للقلق.

واردف بان محطة مهران الحدودية تحظى ببنية تحتية مناسبة لعبور الزوار منها، كما اشار الى تضاعف عبور الزوار باربعة اضعاف هذا العام مقارنة مع العام الماضي واضاف، ان هنالك تنسيقا وتعاطيا جيدا مع الجانب العراقي من اجل تسهيل عبور الزوار الايرانيين.