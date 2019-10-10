«الأولوية للمتعاقدين سابقا».. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة عن تعيينات المعلمين

الموجز

طالب الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، المعلمين الذين لديهم أسئلة بشأن البوابة الإلكترونية الجديدة للمعلمين الاتصال بالدعم الفني على البوابة الإلكترونية وسيتم الرد عليه من متخصصين سواء عن طريق الواتس أو الإيميل أو الفيسبوك".

وأضاف في تعليق له على جروب "ادعم طارق شوقي"، أنه جرى توفير كل الأدوات لملساعده والتيسير على الجميع، موضحا أن البوابة الإلكترونية متاحة طوال العام والأعوام القادمة وليست 10 أيام فقط كما يصرح البعض.

وأوضح أن التعاقد أصبح بدون مسابقة أو اختبار وإنما ستختار البوابة من ينطبق عليه الشروط والمهارات بشكل إلكتروني بحت بدون تدخل بشري، والتعيين شهري أي سيتم التعيين طوال العام وليس كما يحدث سابقا شهر واحد في السنة.

وأضاف عمر أن الشهادات المهارية مطلوبة ومعلنة على البوابة لكل تخصص وسيتم تسجيل بياناتها في المرحلة الثانية وحاليا سيتم السماح بالانتهاء منها خلال 3 شهور فقط علما بأنه بداية من شهر يناير القادم لن يسمح بذلك وستكون من ضمن شروط إتمام التسجيل الانتهاء منها.

وأوضح أن "القيد العائلى المطلوب للدرجة الأولى فقط وأن الفيش السابق تقديمه يسمح بتقديمه مرة أخرى ولا يُستدعى استخراج آخر وأنه ليس مطلوب أي مستندات أخرى غير ما سبق وطلبه المسابقة الماضية".

وأشار إلى أن الأولوية ستكون للمتعاقدين سابقا مع الوزارة وهناك صفحة كاملة داخل البوابة يتم تسجيل بيانات التعاقد السابق سواء التعاقد المؤقت أو الحصة (صفحة الخبرة السابقة) والانتهاء من الشهادات المهارية هى المفاضلة الأولى.

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ولفت إلى أنه إذا كان المتقدم للتسجيل اجتاز المرحلة الأولى المرتبطة بـ(مراجعة المستندات) بنجاح، سيتم إتاحة المرحلة الثانية (تسجيل الشهادات) وفي تلك الحالة لو المتقدم كان من المتعاقدين السابقين وسجل أو انتهى من الشهادات المهارية سيتم إرسال التكليف فورا ويتوجه للمدرسة الذي سيكلف بها.

وكان وزير التربية والتعليم ارجع قرار الوازرة طرح مسابقة لتعيين 120 ألف مدرس، لوجود عجز 360 ألف معلم تحتاجهم المدارس.

وأكد الوزير، خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن العجز في المعلمين يصل لـ360 ألف معلم مشيرًا أن العملية التعليمية تشهد زيادة قدرها 700 ألف طالب كل عام.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم وفرت ميزانية لتعيين 120 ألف معلم مشددًا أن هذا التمويل من خارج الموازنة العامة للدولة وأن الوزارة وفرته من مواردها الذاتية.

وأكد أن الوزارة ستبدًا في سد العجز بعدما تم حصر العجز على مستوى الجمهورية مشددًا على أن التعيين والتثبيت غير متاح حاليًا "مضطرين نعمل عقود مؤقتة لحل القضية وموعدناش اللي قدموا قبل كده بالتثبيت ومضوا على كده ومطالبات التثبيت بتوصل للتظاهر" مضيفًا "إحنا قولنا عقد مؤقت والضغط مش هيجيب نتيجة".

وعن مسابقة اختيار المعلمين: "مفيهاش عنصر بشري مطلقًا" مشددًا على أن البوابة تتختار بناء على الكفاءة، وأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في اختيار المعلم، لافتًا إلى أن وزارته أول وزارة تتعرض لمسألة العجز في المدرسين بهذه الجرأة.