بعد قرار فصل 1070 معلم لانتمائهم للإخوان.. تعرف على خطة «الوزارة» الفترة القادمة لغربلة المدرسين التابعين للجماعة الإرهابية

الموجز

جاء قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بفصل 1070 معلم تابع للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، صدر ضد أحكام قضائية، بعد عام من تحري الدقة وعدم ظلم أحد.

وأوضح وزير التربية التعليم، أن هناك بعض المفصولين محكوم عليهم وهاربين ويعملون لصالح دول معينة، والأعداد الحقيقة التي سيتم فصلها أكبر من ذلك بكثير، وما حدث هو أول مجموع من هؤلاء التابعين للجماعات الإرهابية.

وأوضح شوقي، أن القرار جاء وفقاً لرؤية الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف وفقاً لتطبيقها العديد من الآليات للتطهير الداخلي حفاظاً على مستقبل الطلاب.

قال وزير التربية التعليم والتعليم الفني، إن الأديب عباس العقاد، تخيل ما حدث في التعليم منذ 50 عامًا، وتحدث عن الطالب في عام 2000، مبينًا أنه تفاجئ بحديثه عن العملية التعليمية، أثناء قراءة أحد كتبه.

وأضاف شوقي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على فضائية “دي إم سي”، أن المعلمين المفصولين تأكد انتمائهم للجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن الوزارة ترصد وتتحقق من انتمائهم للجماعات على مدار عام ونصف، وتأخروا في القرار من أجل تحري الدقة وعدم ظلم احد.

Advertisements

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمراً صحفياً، الاثنين الماضي بديوان عام الوزارة، في حضور عدد من قيادات الوزارة، والتي حمل العديد من قرارات الوزارة الهامة.

حيث قال الدكتور طارق شوقي، إنه تم فصل 1070 معلم تابع للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، صدر ضد أحكام قضائية، موضحاً أن القرار جاء وفقاً لرؤية الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعلن شوقي، عن إطلاق أكبر بوابة عربية الكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.

وأضاف شوقي خلال مؤتمر الإعلان عن مستجدات المعلمين، المنعقدة الآن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تبحث عن 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام تجدد لمده 3 سنوات, وتبدأ بالتقدم البوابة بدءً من يوم الأربعاء المقبل الساعة 12.