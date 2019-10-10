الدفاع التركية: عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح وتمت السيطرة على الأهداف المحددة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق ​سوريا​.

واشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، الى إن عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية، برا وجوا، وتمت السيطرة على الأهداف المحددة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن ​القوات التركية​ التي تشن هجوما في شمال شرق سوريا سيطرت على أهداف كانت قد حددتها وأن عمليتها مستمرة بنجاح. واوضحت إن العملية التي تستهدف جماعة كردية مسلحة تعتبرها ​أنقرة​ جماعة إرهابية استمرت طوال الليل برا وجوا.

وبدأ الهجوم أمس الأربعاء بعدما سحبت ​الولايات المتحدة​ بعض قواتها من المنطقة.