الدفاع التركية: عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح وتمت السيطرة على الأهداف المحددة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا.
واشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، الى إن عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية، برا وجوا، وتمت السيطرة على الأهداف المحددة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية التي تشن هجوما في شمال شرق سوريا سيطرت على أهداف كانت قد حددتها وأن عمليتها مستمرة بنجاح. واوضحت إن العملية التي تستهدف جماعة كردية مسلحة تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية استمرت طوال الليل برا وجوا.
وبدأ الهجوم أمس الأربعاء بعدما سحبت الولايات المتحدة بعض قواتها من المنطقة.
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