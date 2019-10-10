otv: لقاء مسائي عقد امس بين الحريري وباسيل ببيت الوسط اتسم بالايجابية

تحدثت قناة "otv" عن لقاء مسائي عقد امس بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ​بيت الوسط​ اتسم بالايجابية، واتى ضمن ورشة الاستنهاض الحكومي والاقتصادي التي يعمل عليها راهنا.

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