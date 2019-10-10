النشرة: المحال التجارية في زحلة أقفلت أبوابها إحتجاجا على إنهيار القطاع الخاص

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنه إنسجاما مع النداء الذي أطلقته ​الهيئات الاقتصادية​ اللبنانية، والداعي الى وقف إستنكار والتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة إحتجاجا على إنهيار ​القطاع الخاص​ ومستوى معيشة المواطن، نفذت جمعية تجار ​مدينة زحلة​، إعتصاما رمزيا بعد أن أقفلت المحال أبوابها.

وأكد رئيس جمعية التجار زيادة سعادة أن "هذا الحراك نابع من المسؤولية الوطنية الاقتصادية بعيدا عن البعد عن أي إصطفاف، وهو لا يعبر إلا عن وجع كل من أرغمته الظروف الإقتصادية والازمات المتتالية الى نتائج سلبية وتعثر عن إيفاء مستحقاته وإقفال مؤسساته وصرف العاملين منها".