استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وفداً من نقابة موظفي قطاع شركتي الخلوي ALFA و TOUCH برئاسة شربل نوار وجرى عرض لوضع القطاع بشكل عام وأوضاع الموظفين بشكل خاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال التقى وفداً من نقابة موظفي قطاع شركتي الخلوي ALFA و TOUCH لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.