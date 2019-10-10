النشرة: التجار في صيدا أقفلوا الطريق المؤدي الى السوق التجاري

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا أن التجار وأصحاب المحال في المدينة أقفلوا الطريق المؤدي الى السوق التجاري عند ​ساحة النجمة​ وسط المدينة، ونفذوا اعتصاما إحتجاجيا دعوا فيه المسؤولين الى انقاذ ​الوضع الاقتصادي​ قبل انهياره بالكامل.

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