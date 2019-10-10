الجراح: هناك عدد من المؤسسات العامة تدرس امكانية الغائها او ضمها لوزارات

اشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له قبيل ​جلسة الحكومة​ في ​السراي الحكومي​، الى ان هناك عدد من المؤسسات العامة تدرس امكانية الغائها او ضمها لوزارات.

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