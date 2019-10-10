"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة في مقنة وبعلبك والضاحية الجنوبية

واصلت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" جهودها لمكافحة التهريب، إذ نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة مداهمات في مناطق مقنة و​بعلبك​ والضاحية الجنوبية، أثمرت ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والتنباك المعسل. وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية، وسطرت ​محاضر ضبط​ بهم اودعت ​القضاء​ المختص.

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