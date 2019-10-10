تميّز المؤتمر الدولي " ​العلوم​ والتكنولوجيا في خدمة الإرث الثقافي في بلدان شرق ​البحر المتوسط​" الذي أقيم في 7 تشرين الأول 2019 في ​جامعة القديس يوسف​ في بيروت – مسرح بيار أبو خاطر- حرم العلوم الإنسانية ، بمشاركة وفد فرنسي ضمّ ممثلين عن أكاديمية العلوم ما وراء البحار، الأكادمية الفرنسية، أكاديمية العلوم، المجموعة الأكاديمية للتنمية وكذلك المنظمات الحكومية المختلفة.

تمّ تنظيم هذه الزيارة من قبل السيد فادي جورج قمير، مدير عام الموارد المائية والكهربائية في ​وزارة الطاقة والمياه​ ورئيس مؤسسة Medurable وفريقه وسعادة السفير خليل كرم، بمؤازرة مؤسسة "جذور لبنان" ممثلة بالسيدة ماغدا بو داغر.

وتهدف مؤسسة Medurable إلى القيام بنشاطات تتعلق بالبحر الأبيض المتوسط، تساهم من خلالها في المحافظة على ​البيئة​ والتكيّف مع التغيّرات المناخية وإدارة الموارد المائية في البحار بالتعاون مع ​المجتمع الدولي​.

كما تميّز هذا اليوم الاستثنائي بزراعة Cedrus Libani التي تمثل تراثنا الطبيعي بامتياز بالنيابة عن كلّ المشاركين وذلك بعد اكتشاف إرثنا الثقافي من خلال زيارة المواقع التالية مثل آثار فقرا ومركز تصنيع ​النبيذ​ في مسايا ومزار ​القديس شربل​ في عنايا وكذلك سدّ شبروح.

وقد قامت مؤسستا MEDURABLE وجذور لبنان بهذه المبادرة الجميلة التي تمثلت بتوزيع شهادة زراعة شجرة أرز في شبروح على الحاضرين تتضمن إحداثيات GPS.

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كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الدولي في جامعة القديس يوسف تميز بمشاركة وفد فرنسي و بزراعة Cedrus Libani لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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