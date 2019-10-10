اللقيس: تشكيل لجنة للكشف على الموقع الذي تقطع فيه الاشجار في ميروبا

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة ​حسن اللقيس​ انه ""عطفا على ال​تقرير​ الذي بثته احدى القنوات حول قطع الاشجار في ​ميروبا​، نفيدكم بأن وزير الزراعة وفور عرض التقرير، قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة زراعة جبل ​لبنان​ المهندس ​عبود فريحة​ وعضوية رئيس دائرة التنمية الريفية في ​البقاع​ المهندسة ألين الصقر ورئيس دائرة التنمية الريفية في جبل لبنان المهندس ​جورج خوري​، للكشف العاجل والفوري على الموقع خلال 24 ساعة ورفع تقرير لمعالي وزير الزراعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبتت المخالفة".

هذا وحيت ​وزارة الزراعة​ جهود وسائل الإعلام، ودعتهم للتعاون لحماية الثروة الحرجية في لبنان.