أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة حسن اللقيس انه ""عطفا على التقرير الذي بثته احدى القنوات حول قطع الاشجار في ميروبا، نفيدكم بأن وزير الزراعة وفور عرض التقرير، قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة وعضوية رئيس دائرة التنمية الريفية في البقاع المهندسة ألين الصقر ورئيس دائرة التنمية الريفية في جبل لبنان المهندس جورج خوري، للكشف العاجل والفوري على الموقع خلال 24 ساعة ورفع تقرير لمعالي وزير الزراعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبتت المخالفة".
هذا وحيت وزارة الزراعة جهود وسائل الإعلام، ودعتهم للتعاون لحماية الثروة الحرجية في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: تشكيل لجنة للكشف على الموقع الذي تقطع فيه الاشجار في ميروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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