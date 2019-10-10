فنيانوس تناول المشاريع المدعومة من وكالة الميغا التابعة للبنك الدولي

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ اليوم، نائب رئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA التابعة للبنك الدولي Vijay Lyer على راس وفد من الميغا في حضور مدير مكتب الوزير ​شكيب خوري​، وتركز البحث في المشاريع التي تدعمها "MIGA" في ​لبنان​، والتشديد على "نية وكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع ​رجال الأعمال​ والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان".

وتم عرض للمشاريع والاعمال التي ستنفذها الوزارة على صعيد توسعة ​المطار​ والمرافئ و​النقل العام​ و​البنى التحتية​ والشراكة بين القطاعين العام والخاص.