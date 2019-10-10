فنيانوس تناول المشاريع المدعومة من وكالة الميغا التابعة للبنك الدولي

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم، نائب رئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA التابعة للبنك الدولي Vijay Lyer على راس وفد من الميغا في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري، وتركز البحث في المشاريع التي تدعمها "MIGA" في لبنان، والتشديد على "نية وكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان".
وتم عرض للمشاريع والاعمال التي ستنفذها الوزارة على صعيد توسعة المطار والمرافئ والنقل العام والبنى التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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