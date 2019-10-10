لجنة المرأة درست إقتراح قانون تعديل مواد قانون الضمان المتعلق بالمرأة وأولادها

عقدت ​لجنة المرأة والطفل​ جلسة برئاسة النائب ​عناية عزالدين​، ودرست إقتراح القانون المتعلق بتعديل مواد ​قانون الضمان​ الإجتماعي المتعلق بالمرأة وأولادها، وشرحت عزالدين إقتراح القانون والأسباب الموجبة للتعديل.

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