الفرد رياشي دعا لاستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة

اشار الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي الى ان جزء من الموجودين في ​الادارة الاميركية​ يعملون لصالح ​اسرائيل​، وهم لا يهمهم مصالح الدول الاخرى، وموضوع العقوبات مرده الى اشكالية كبيرة في موضوع سلاح ​حزب الله​، وهذا الحزب يتخطى الحدود وهذا الموضوع بدأت به ايران وانجر حزب الله بعده.

وذكر رياشي في حديث تلفزيوني، ان العقوبات الاقتصادية الاميركية على لبنان جايت تدريجية، ما يعني انهم يستعملون السلاح الاقتصادي الذي يلقى نوعا من الفعالية، واعتبر ان دخولنا في محاور يؤدي الى مشاكل، ونحن يجب ان لا نذهب في ازمات اكبر كم طاقتنا، والحل في الحياد الايجابي وتسليم السلاح للجيش اللبناني المسؤول الوحيد عن حماية لبنان. واكد ان الجيش بسلاحه الحالي يستطيع مواجهة اي عدو.

ودعا لاستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة.