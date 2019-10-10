النشرة: إقفال المحال التجارية في صيدا إحتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان تجار المدينة وأصحاب المحال التجارية بدأوا بإقفال محالهم احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وذلك تلبية لدعوة ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​.

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