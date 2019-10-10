قسد: اشتباكات ضارية تتواصل في قرى سورية تحاول القوات التركية دخولها

أعلن مسؤول ب​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" ان الاشتباكات الضارية تتواصل في قرى سورية تحاول ​القوات التركية​ دخولها. وكانت وكالة "هاوار" الكردية قد أعلنت في وقت سابق تجدد القصف المتبادل بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي في قرى غربي مدينة عين العرب (كوباني)، مشيرة إلى أن قرية آشمة التي يتواجد فيها قبر "سليمان شاه" تتعرض لقصف مدفعي عنيف. وأضافت الوكالة أن القوات التركية وحلفاءها عاودوا قصف مدينة رأس العين في مقاطعة الحسكة بالقذائف المدفعية، تزامنا مع إزالة الجدار من نقطتين قبالة المدينة.

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