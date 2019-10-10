وزير المال قبيل جلسة الحكومة:يجب الانتهاء من الموازنة اليوم أو الاثنين

شدد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ على انه يجب الانتهاء من ​الموازنة​ اليوم واذا لم ننتهِ فيجب ان يكون ذلك الاثنين.

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