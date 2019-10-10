كمالوندي: خفض ايران التزاماتها اربك خطط الغرب

اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ ان "خفض ايران التزاماتها النووية قد اربك خطط الغرب لوقف تقدمها"، مشيراً إلى ان "​الصناعة​ النووية منحت الاقتدار دوما لايران ولجميع الدول التي تستخدم ذلك ولهذا السبب تعبث القلق لدى الغربيين الذين سعوا لوقف تقدم ايران في هذا المجال".

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