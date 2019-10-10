"سانا": لا صحة لمزاعم الدفاع التركية عن سيطرتها على نقاط في مدينة رأس العين

اكدت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" انه لا صحة لمزاعم ​وزارة الدفاع التركية​ عن سيطرتها على نقاط في مدينة ​رأس العين​ السورية الحدودية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم الخميس، أنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا. وقالت بيان إن عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية، برا وجوا، وقد سيطرت القوات التركية التي تشن هجوما في شمال شرق سوريا على الأهداف المحددة، مشيرة إلى أن عمليتها مستمرة بنجاح.