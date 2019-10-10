وزير الخارجية الأردني طالب تركيا بوقف العملية في سوريا فورا

طالب وزير الخارجية الأردني، ​أيمن الصفدي​، بـ"وقف العملية العسكرية بشمال شرقي سوريا"، مشيراً إلى "ضرورة حل جميع القضايا عبر الحوار في إطار القانون الدولي"، مؤكداً "رفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها ونؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من ​الإرهاب​ وخطره هو سبيل تحقيق ​الأمن​ لسوريا وجوارها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​​تركيا​​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي ​قوات سوريا الديمقراطية​ و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى ​القضاء​ على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.