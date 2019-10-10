لاريجاني يلغي زيارة الى تركيا بسبب عمليتها في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم إن رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ألغى زيارة رسمية كانت مقررة الى تركيا بعد شنها عملية عسكرية في سوريا.
وأضافت الوكالة إن لاريجاني الذي كان من المقرر ان يتوجه الى اسطنبول تلبية دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي للمشاركة في اجتماع برلماني "ألغى هذه الزيارة أثر العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا".
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