لاريجاني يلغي زيارة الى تركيا بسبب عمليتها في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم إن رئيس ​مجلس الشورى الايراني​ ​علي لاريجاني​ ألغى زيارة رسمية كانت مقررة الى ​تركيا​ بعد شنها عملية عسكرية في سوريا.

وأضافت الوكالة إن لاريجاني الذي كان من المقرر ان يتوجه الى ​اسطنبول​ تلبية دعوة رسمية من رئيس ​البرلمان التركي​ للمشاركة في اجتماع برلماني "ألغى هذه الزيارة أثر العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا".