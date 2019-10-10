سلامي: جميع خيارات اميركا المطروحة على الطاولة ليست عملية

اكد القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ ان "جميع خيارات ​اميركا​ المطروحة على الطاولة ضد ​الجمهورية​ الاسلامية ليست عملية"، لافتا الى ان "اصدقاء اميركا ومنهم ​السعودية​ والكيان الصهيوني يشعرون بالاحباط منها لانهم يعلمون بانها غير قادرة على حمايتهم في الايام الصعبة".

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