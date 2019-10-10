ماكرون يدين "الهجوم المعادي للسامية" في مدينة هاله الألمانية









اسماء السيد - باريس: دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بحزم" الخميس الاعتداء على كنيس يهودي الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين في مدينة هاله الألمانية، معتبرًا أنه "هجوم معاد للسامية".

كتب ماكرون في تغريدة على تويتر "هجوم هاله المعادي للسامية صدمة، وندينه بحزم". أضاف "أعبّر عن دعمي الكامل للمجموعة اليهودية في يوم كيبور (عيد الغفران) هذا وعن تضامني مع ألمانيا، وأفكاري مع عائلات الضحايا وأقربائهم".

وقُتل شخصان الأربعاء وأصيب آخران بجروح بالغة في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانيّة استهدف كنيسًا بالتزامن مع يوم الغفران، في عمليّة صوّرها المنفّذ ونشرها عبر الإنترنت.

وأعلنت الشرطة الألمانيّة مساءً أنّها أوقفت رجلًا جريحًا بعد تبادل لإطلاق النّار. وتحدث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "هجوم معاد للسامية" يشتبه في أن منفذه من مؤيدي "اليسار المتطرف".