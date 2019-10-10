جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الهجوم التركي على سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلنت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ يوم السبت، بناء على الدعوة المصرية، بهدف بحث الهجوم التركي على سوريا.

ولفتت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة، في بيان لها، إن اجتماع السبت سيكون على المستوى الوزاري لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأشار حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أن ما حدث يمثل هجوما غير مقبول على سيادة دولة من الدول الأعضاء في الجامعة.

وفي نيويورك، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة، الخميس، لبحث الهجوم التركي في شمال شرق سوريا «شرق الفرات».

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وذكرت مصادر دبلوماسية أن بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن، الخميس، لبحث العملية العسكرية التركية في سوريا.

وبدأت تركيا عملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا، الأربعاء.

وكشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي جراهام والديموقراطي كريس فان هولن، الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قواتها من سوريا.

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.