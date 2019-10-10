شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يتوجه إلى "بلجراد" للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلمانى صباح اليوم، إلى صربيا، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلمانى الدولى، والمقرر عقدها فى العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 11 – 17 أكتوبر 2019 .

ومن المقرر أن يلقى الدكتور على عبد العال كلمة، تحت عنوان " تعزيز القانون الدولى، الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمى وهو الموضوع الرئيس الذى بناقسه المؤتمر، كما ستتم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى خلال الاجتماعات الفرعية لأجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى مثل اللجان الدائمة للاتحاد وكذلك اللجان المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات .

كما يشارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى بصفته عضواً فيها ممثلا ًعن المجموعة العربية، فضلاً عن المشاركة فى اجتماعات الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف.