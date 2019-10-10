شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مطروح يطالب "التعليم" تعيين أبناء المحافظة بمسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم بشأن أزمة عجز المعلمين فى مختلف أنحاء الجمهورية عامة، وفى محافظة مطروح على وجه التحديد، وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عن طرح مسابقة كبيرة للقضاء على الأزمة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمطروح، أن المحافظة تشهد أزمة عجز حقيقية فى العديد من التخصصات ونظرا لأنها من المحافظات الحدودية لابد أن يتم التعامل معها وفقا لطبيعتها الحدودية، وذلك من خلال اقتصار تعيين المعملين بالمحافظة على أبناء المحافظة، للعديد من الأسباب فى مقدمتها أن الوافدين بعد تعيينهم يطلبون نقلهم أو ندبهم لمحافظاتهم، وبالتالي تظل المحافظة تعانى من أزمة العجز والتى تُحل على الورق فقط، والمسابقة الأخيرة خير شاهد على ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب بمطروح، إلى أن المنظومة التعليمية تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك ترجمة لهذا الاهتمام فى صورة قرارات، ولكن على التنفيذيين التعامل مع الأزمات من منطلق الوقوف على طبيعة المشاكل، مؤكدا أن المحافظات الحدودية ذات طبيعة خاصة، ولابد من التعامل معها من هذا المنطلق، وأن اقتصار تعيين المعلمين أصحاب العقود المؤقتة على أبناء المحافظة يشجع أبناء المحافظة على التقدم وعدم الهجرة بحثا عن الرزق، وفى نفس الوقت يضمن استقرار للمنظومة التعليمية، وانتهاء أزمة العجز فعليا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعمل كمعلم، وشددت الوزارة على أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، تجدد لمدة 3 سنوات، مشددة على أن نسبة العجز 320 ألف.

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