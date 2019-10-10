معدل التضخم الشهري يتراجع في سبتمبر إلى 0.3%.. والخضروات ترتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

واصلت وتيرة ارتفاع أسعار السلع تراجعها في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، وسجل التضخم الشهري 0.3%، مقابل 0.7% في أغسطس، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

وقاد ارتفاع الأسعار في سبتمبر الماضي زيادات أسعار الزيوت والدهون، والخضروات، والدخان، والنقل والمواصلات.

وقال الجهاز خلال بيانه اليوم إن مجموعة الخضروات ارتفعت خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%.

ويعود زيادة مجموعة الخضروات إلى ارتفاع أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 28%, ومجموعة الخيار بنسبة 13.6%، ومجموعة الفاصوليا بنسبة 14.6%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 18.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.8% خلال شهر سبتمبر.

وبحسب بيانات الجهاز، سجل التضخم الشهري في المدن خلال سبتمبر (صفر) مقابل 0.7% خلال أغسطس الماضي.

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وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه الكبير للشهر الرابع خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل 4.3% مقابل 6.7% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن معدلات التضخم في سبتمبر جاءت أقل من توقعاتها، والتي كانت عند 0.7% للمعدل الشهري، و4.7% للمعدل السنوي لإجمالي الجمهورية

وأضافت أن السبب الأساسي في ذلك تراجع قسم الأغذية والمشروبات، رغم ارتفاع الخضروات، وذلك بسبب انخفاض مجموعات أخرى منها اللحوم والدواجن والفاكهة.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.