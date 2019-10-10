جامعة الإسكندرية تحدد موعد بدء الدراسة داخل فرعها في دولة تشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن بدء الدراسة لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري "عربي وفرنسي" بفرع الجامعة في انجامينا بدولة تشاد للعام الجامعي 2019/2020 اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

ووفقًا لرئيس جامعة الإسكندرية، تبدأ الدراسة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بكليتي الزراعة والطب البيطري عقب انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة انجامينا من تسجيل الطلاب الجدد وموافاة الفرع بالأسماء.

من جانبه، قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تقرر للمرة الأولى ندب بعض أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والطب البيطري اعتبارا من العام الجامعي الجاري، للمشاركة في الأعباء التدريسية بالفرع بنظام التدريس المكثف لبعض المقررات.

بدوره، أشار الدكتور محمد بهى الدين محمد، المشرف العام على فرع الجامعة بدولة تشاد، إلى موافقة رئيس الجامعة عل طلب ندب بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب - الشعبة الفرنسية - لتدريس بعض المقررات لطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة أنجامينا بناء على البرتوكول الموقع بين الجامعتين وذلك اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل.