بالصور.. محافظ بورسعيد يستمع لآراء المواطنين حول المركز التكنولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز، بعدد من المواطنين، واستمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم، والتي تعد أحد وسائل الحكومة الالكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه هدف حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة.

وشدد محافظ بورسعيد على توفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان، وتحقيق العدالة بين المواطنين، إلى جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة والسرية للبيانات، وتحقيق خدمة أفضل للمواطن.