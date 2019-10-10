حبس شابين قتلا ربة منزل لسرقة مصوغاتها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس شابين، عاطلين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل جارتهما بقرية "شوبك أكراش" التابعة لدائرة المركز، وسرقة مصوغاتها.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على "زبيدة.ط.ا" 66 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها بقرية "شوبك أكراش" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

بالانتقال والفحص، تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، فيما أفادت التحريات الأولية بأن الجريمة قد تكون بدافع السرقة، خاصة وأن مصوغات المجني عليها تبين سرقتها، بحسب أقوال ابنتها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع" 20 سنة، و"محمد.ش" 22 سنة، عاطلين، من جيران المجني عليها، واللذان تسللا ليلًا إلى منزلها لسرقة مصوغاتها أثناء نومها، إلا أنها استيقظت وتعرفت عليهما، فما كان منهما إلا أن تخلصا منها، فقام أحدهما بخنقها حتى الموت، وجرى ضبطهما، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.