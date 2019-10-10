حذر الرئيس العراقي برهم صالح من مخاطر التوغل التركي شمال سوريا، مؤكدًا أنه سيؤدي لفاجعة إنسانية، ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم.
قال صالح - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس: "إن التوغل التركي العسكري في سوريا
وأضاف: "أنه يجب توحيد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين والكرد منهم؛ للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحذر من مخاطر التوغل التركي شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.