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العراق يحذر من مخاطر التوغل التركي شمال سوريا

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 حذر الرئيس العراقي برهم صالح من مخاطر التوغل التركي شمال سوريا، مؤكدًا أنه سيؤدي لفاجعة إنسانية، ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم.
 قال صالح - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس: "إن ‏التوغل التركي العسكري في سوريا

تصعيد خطير، ويشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي".
 وأضاف: "أنه يجب توحيد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين والكرد منهم؛ للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".
 
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